В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Марчев, светлая ему память

20 октября 2023 года в ходе ведения боевых действий на Донецком направлении погиб житель села Табаки Болградской громады Одесской области, 41-летний старший солдат Евгений Марчев.

Об этом сообщает в Facebook Болградский городской совет.

«Без сына, мужа и отца осталась ещё одна семья Болградской громады», — говорится в некрологе.

«К этому нельзя привыкнуть, невозможно принять… Евгений был примером для многих молодых людей. Всегда приветливый, хороший сын, муж, отец, друг, ещё, как оказалось, настоящий патриот. До войны он был строителем – работал в Одессе, в Болграде, в родном селе. Очень ответственный человек. А когда пришла повестка о мобилизации, не задумываясь, отправился на защиту Родины. Но уже навсегда», – рассказал староста села Табаки Владимир Терзи.

28 октября жители села Табаки провели Евгения в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2023 года на фронте 35-летнего матроса из Одесской области Андрей Завгородний.

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Фото: Болградский горсовет/Facebook

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