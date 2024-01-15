В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Завгородний, светлая память

На фронте погиб 35-летний матрос из Одесской области Андрей Завгородний.

Как сообщает в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация, 26 октября родные и близкие, друзья и побратимы простились с погибшим в селе Большая Марьяновка (Маразлиевская тергромада).

Матрос погиб 18 октября, выполняя боевое задание в районе населённого пункта Песчановка Херсонской области.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 2 марта 2023 года во время выполнения боевого задания 27-летнего жителя города Южный в Одесской области Максима Варешкина, прощание с которым прошло 27 октября.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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