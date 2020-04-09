Как морские пехотинцы в Одесской области захватывали побережье

Отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины провёл в Одесской области учения, во время которых десантировался с моря для захвата побережья и уничтожения артиллерийской батареи условного противника.

Об этом сообщает АрміяInform.

«В Одесской области вблизи посёлка Николаевка личный состав 137-го отдельного батальона морской пехоты во время учений осуществил успешное десантирование с моря, чтобы взять под контроль участки побережья и обеспечить продвижение основных сил. При этом морпехи должны были уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с корабля Военно-морских сил ВС Украины десантировались три группы морских пехотинцев со штатным вооружением. В то же время в нескольких километрах от берега два взвода десантировались беспарашютным способом с вертолётов морской авиационной бригады. Наладив взаимодействие между всеми группами, морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а потом и саму артиллерию условного противника.

По словам командира морского десанта Кирилла Орлюка, после высадки на берег «личный состав продемонстрировал высокий уровень подготовки и выучки».

Во время практических действий подразделений постоянно поступали различные вводные от руководства учений. Например, на пути одного из подразделений оказалась заминированная местность, а одно из отделений внезапно попало в засаду.

«Командиры на местах должны действовать быстро, принимать правильные решения, чтобы выйти из ситуации без потерь и максимально эффективно выполнить задачу», — подчёркивается в публикации.

Одесса News публиковало интервью вице-адмирала, первого заместителя командующего ВМС Вооружённых сил Украины Андрея Тарасова, который подчеркнул, что после захвата Крыма россиянами украинские Военно-морские силы «прошли очень жёсткое очищение».

Фото: Аrmyinform