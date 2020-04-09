В Украине зафиксировали почти 2 тысячи случаев коронавируса

В Украине зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки зафиксированы 224 новых случая, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтверждённых случаях COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели», — говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 102 случая;

Волынская область — 38 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 51 случай;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 218 случаев;

Кировоградская область — 78 случаев;

г. Киев — 300 случаев;

Киевская область — 130 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 43 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ривненская область — 64 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 169 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 302 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.30 9 апреля в мире зарегистрировано 1 518 773 случая нового коронавируса. 88 505 человек умерли.