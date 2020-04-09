В Украине зафиксировали почти 2 тысячи случаев коронавируса

В Украине зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки зафиксированы 224 новых случая, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтверждённых случаях COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели», — говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 102 случая;
- Волынская область — 38 случаев;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 51 случай;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 218 случаев;
- Кировоградская область — 78 случаев;
- г. Киев — 300 случаев;
- Киевская область — 130 случаев;
- Львовская область — 61 случай;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 43 случая;
- Полтавская область — 19 случаев;
- Ривненская область — 64 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 169 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 18 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 302 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.30 9 апреля в мире зарегистрировано 1 518 773 случая нового коронавируса. 88 505 человек умерли.