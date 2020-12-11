В Украине за сутки зафиксировано 13 514 случаев коронавируса, 285 — летальных

В Украине по состоянию на 11 декабря лабораторно подтверждено 872 228 случаев COVID-19, из них за сутки — 13 514.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли 285 пациентов, выздоровели — 15 327.

Кроме того, за сутки госпитализированы 2 846 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 60 847 (в том числе методом ПЦР — 39 519, методом ИФА — 21 328).

За вс` время пандемии в Украине заболели 872 228 человек; выздоровели — 480 348. В то же время зафиксировано 14 755 летальных случаев от COVID-19. Проведено ПЦР-тестирований — 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

г. Киев — 88 317 случаев;

88 317 случаев; Винницкая область — 19 481 случай;

Волынская область — 27 537 случаев;

Днепропетровская область — 47 650 случаев;

Донецкая область — 28 391 случай;

Житомирская область — 33 405 случаев;

Закарпатская область — 25 693 случая;

Запорожская область — 40 653 случая;

Ивано-Франковская область — 40 282 случая;

Киевская область — 46 998 случаев;

Кировоградская область — 6 921 случай;

Луганская область — 7 615 случаев;

Львовская область — 52 578 случаев;

Николаевская область — 22 980 случаев;

Одесская область — 55 714 случаев;

— 55 714 случаев; Полтавская область — 28 435 случаев;

Ривненская область — 35 452 случая;

Сумская область — 34 996 случаев;

Тернопольская область — 30 738 случаев;

Харьковская область — 61 424 случая;

— 61 424 случая; Херсонская область — 13 401 случай;

Хмельницкая область — 33 958 случаев;

Черкасская область — 30 133 случая;

Черновицкая область — 36 286 случаев;

Черниговская область — 23 190 случаев.;

Как сообщала Одесса News,накануне в Украине за сутки зарегистрировали 13 371 случай коронавируса.