В Украине за сутки зафиксировано 13 514 случаев коронавируса, 285 — летальных

В Украине по состоянию на 11 декабря лабораторно подтверждено 872 228 случаев COVID-19, из них за сутки — 13 514.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерли 285 пациентов, выздоровели — 15 327.
Кроме того, за сутки госпитализированы 2 846 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 60 847 (в том числе методом ПЦР — 39 519, методом ИФА — 21 328).
За вс` время пандемии в Украине заболели 872 228 человек; выздоровели — 480 348. В то же время зафиксировано 14 755 летальных случаев от COVID-19. Проведено ПЦР-тестирований — 4 957 299.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
- г. Киев — 88 317 случаев;
- Винницкая область — 19 481 случай;
- Волынская область — 27 537 случаев;
- Днепропетровская область — 47 650 случаев;
- Донецкая область — 28 391 случай;
- Житомирская область — 33 405 случаев;
- Закарпатская область — 25 693 случая;
- Запорожская область — 40 653 случая;
- Ивано-Франковская область — 40 282 случая;
- Киевская область — 46 998 случаев;
- Кировоградская область — 6 921 случай;
- Луганская область — 7 615 случаев;
- Львовская область — 52 578 случаев;
- Николаевская область — 22 980 случаев;
- Одесская область — 55 714 случаев;
- Полтавская область — 28 435 случаев;
- Ривненская область — 35 452 случая;
- Сумская область — 34 996 случаев;
- Тернопольская область — 30 738 случаев;
- Харьковская область — 61 424 случая;
- Херсонская область — 13 401 случай;
- Хмельницкая область — 33 958 случаев;
- Черкасская область — 30 133 случая;
- Черновицкая область — 36 286 случаев;
- Черниговская область — 23 190 случаев.;
Как сообщала Одесса News,накануне в Украине за сутки зарегистрировали 13 371 случай коронавируса.