Военный министр: возвращение кораблей — не добрая воля, а выполнение решения суда

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что возвращение Россией захваченных ею украинских кораблей следует расценивать исключительно как выполнение агрессором решения Международного морского трибунала.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Итак, к нам вернулись малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также непреклонный буксир «Яны Капу». Россия захватила три наших судна ещё 25 ноября 2018 года, это было первое в новейшей истории Украины открытое, с поднятым триколором нападение на наши ВМС. Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ни что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — отметил Загороднюк.

Министр добавил, что после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть к службе.

«Мы и в дальнейшем будем строить дееспособный военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе», — резюмировал глава оборонного ведомства.

Как сообщала Одесса News, 18 ноября Россия в акватории Чёрного моря передала Украине катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу», которые год назад российские силовики у берегов Крыма обстреляли и захватили вместе с 24 моряками, трое из которых получили ранения.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены все пленные моряки.