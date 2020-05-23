Одесские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня у украинских морских пехотинцев профессиональный праздник — День морской пехоты.

Морских пехотинцев с праздником поздравили Министр обороны Украины Андрей Таран, Командующий ВМС ВСУ адмирал Анатолий Воронченко, Командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Привітання командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з Днем морської піхоти Gepostet von ВМС ЗС України am Freitag, 22. Mai 2020

В частности, Министр обороны Украины в своём приветствии выразил благодарность «всему личному составу частей и подразделений морской пехоты за образцовую службу, высокий профессионализм как в повседневной деятельности, так и при достойном представлении Украины на международной арене во время совместных учений и тренировок с зарубежными партнёрами».



Кстати. День морской пехоты основан в 2014 году, Действующая дата празднования — 23 мая — установлена Указом Президента Украины в 2018 году. История Украинский морской пехоты берёт начало ещё с 23 мая 1918 года, когда гетман Скоропадский издал указ по Морскому ведомству «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трёх полков для несения службы». Первым комендантом 1-го полка морской пехоты стал майор (войсковой старшина) Иларион Исаевич. В следующем году Симон Петлюра издал приказ о создании Морского полка. После аннексии Крыма Россией, морские пехотинцы были передислоцированы в Николаев, их было меньше батальона. В сжатые сроки в новых местах дислокации морские пехотинцы возобновили свои боевые способности. Сформирована полноценная бригада морской пехоты в Николаеве и создан новый отдельный батальон морской пехоты под Одессой.