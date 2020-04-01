СБУ уличила чиновника ВМС Украины в контактах с ФСБ

Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ.

Как сообщила пресс-служба СБУ 31 марта, оперативники СБУ обнаружили, что чиновник ВМС Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, а в прошлом военнослужащими СБУ Андреем Гапоненко, Петром Зимой, Дмитрием Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии Крыма перешли на сторону России.

«В марте 2014-го Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы, предложили украинскому военному перейти на службу в вооружённые силы РФ и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе, но офицер отказался. После возвращения на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС», — говорится в сообщении.



Отмечается, что военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Они встречались в Крыму и Севастополе, куда военный ездил к родным, а также связывались по телефону.

Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.

Сейчас принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы.

В пресс-службе ВМС ВСУ в Facebook отметили, что их бывший служащий секретную информацию не передавал, но в отношении него назначена служебная проверка.

Как сообщала Одесса News, СБУ выявила в Одессе агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины.