В Одессе тестируют на коронавирус 140 больных с пневмонией

В стационарах медицинских учреждений Одессы лечатся 140 больных с симптомами пневмонии, врачи отобрали и передали их биоматериалы для тестирования на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский в Facebook.

«По состоянию на 31 марта в Одессе зарегистрировано 140 больных с симптомами пневмонии. Выполняя приказ Минздрава №722, врачи отобрали пробы у этих пациентов и передали специалистам для тестирования на COVID-19, чтобы исключить инфицирование коронавирусом», — отметил Свичинский.

Gepostet von Віталій Свічинський am Dienstag, 31. März 2020

По его словам, в течение 31 марта в Одесскую инфекционную больницу обратились 19 жителей, имеющих подозрения на заболевание COVID-19. Их тоже тестируют на инфицирование коронавирусом. Всего в больнице с такими подозрениями сейчас находятся 46 пациентов.

Кроме того, в боксированнои отделении медучреждения лечатся 7 пациентов, инфицированных COVID-19.

Свичинский добавил, что больницы сформировали 33 бригады медиков первого звена, которые выезжают по вызовам семейных врачей к тем одесситам, которые нуждаются в тестировании COVID-19. Также организован приём жителей в палатках, развёрнутых на базе семи опорных больниц.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине зарегистрировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в т.ч. 12 в Одесской области.