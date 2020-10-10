С 12 октября в Украине новые карантинные зоны: в какой оказалась Одесса

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС обновила эпидемическое зонирование: в красной зоне — Канев и Сумы, Одесса и Киев отнесены к оранжевой зоне.

Об этом в Теlegram написал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование», — написал Немчинов.

Согласно опубликованным им данным, в оранжевую зону из жёлтой перешла Одесса, где также будут находиться города Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, а также районы Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский Одесской области.

К жёлтой зоне отнесены города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, районы Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, районы Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщала Одесса News, в «жёлтой» зоне — пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчёта не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В «оранжевой» зоне (+ ограничения жёлтой) запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; приём новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.