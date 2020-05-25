Лишь один одессит за сутки заболел коронавирусом

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 25 мая в Одессе лабораторно подтверждены 192 случая COVID-19 из 832 по всей области.

За последние сутки в Одессе зарегистрирован один соучай заболевания в Одессе и четыре — у жителей районов области.



По данным на утро 25 мая, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 36 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 32 — жители Одессы.

В воскресенте в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Пятеро детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 11 месяцев, 1 год 4 месяца, 11, 12 и 15 лет. Девочка в возрасте 14 лет находится на лечении в инфекционной больнице.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у шести одесситов, в том числе одного медработника. Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 57 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 129 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки от коронавируса выздоровели 18 жителей Одесской области.