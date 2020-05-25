Президент Австрии нарушил коронавирусный карантин

Австрийская полиция во время очередного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешённого времени.

Об этом сообщает DW.

В ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, «заболтался и не заметил, как пролетело время».



Из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда полиция заглянула в итальянский ресторан «Sole», расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, а вот владельцу ресторана, в самом неблагоприятном случае, грозит штраф в размере 30 000 евро — за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.