СOVID-19 в Одесской области: 188 заболевших за сутки

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 188 человек, в том числе 15 детей и 9 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего — 11 609 (6 798 женщины, 4 811 мужчин), в том числе:

дети — 864 (г. Одесса — 293, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 65, Черноморское — 21, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 18, Балтский — 6, Березовский — 20, Белгород-Днестровский — 11, Беляевский — 61, Болградский — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 8, Измаильский — 26, Килийский — 15, Кодымский-2, Лиманский-23, Подольский — 44, Окнянский — 1, Николаевский — 2, Овидиопольский — 49, Ренийский — 1, Раздельнянский — 5, Савранский — 2, Саратский — 37, Тарутинский — 19, Татарбунарский — 4.

— 864 (г. — 293, г. Белгород-Днестровский — 27, — 65, Черноморское — 21, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 18, Балтский — 6, Березовский — 20, Белгород-Днестровский — 11, Беляевский — 61, — 75, Великомихайловский — 6, Ивановский — 8, Измаильский — 26, Килийский — 15, Кодымский-2, Лиманский-23, Подольский — 44, Окнянский — 1, Николаевский — 2, Овидиопольский — 49, Ренийский — 1, Раздельнянский — 5, Савранский — 2, Саратский — 37, Тарутинский — 19, Татарбунарский — 4. медицинские работники — 817 ( Одесса — 278, Белгород-Днестровский — 26, Измаил — 38, Черноморск — 6, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 21 , Балтский — 23, Березовский — 15, Белгород-Днестровский — 12, Беляевский -35, Болградский — 57, Великомихайловский — 2, Ивановский — 11, Измаильский — 11, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 27, Подольский — 96, Окнянский — 2, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 23, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский -4, Саратский — 19, Тарутинский — 14, Татарбунарский — 32, Захаровский — 1, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 160 человек. Новых смертельных случаев за сутки не зарегистрировано (Одесса — 68, Белгород-Днестровский — 7, Измаил — 8, Черноморск — 6, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Балтский — 2, Березовский — 1, Белгород-Днестровский — 5, Беляевский — 10, Болградский-9, Ивановский — 1, Измаильский — 4, Кодымский — 1, Лиманский — 4, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 1, Раздельнянский — 4, Саратский — 4, Тарутинский — 2, Ширяевский — 1).

Выздоровевших всего 3 868 пациента, за прошедшие сутки выздоровевших нет (Одесса — 1 835, Белгород-Днестровский — 6, Измаил — 151, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 71, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 4 , Балтский — 164, Березовский -37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 180, Болградский — 482, Великомихайловский — 18, Ивановский — 46, Измаильский — 71, Килийский — 32, Кодымский — 6 , Лиманский — 149, Подольский — 330, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 56, Раздельнянский — 25, Савранский — 14, Саратский — 7, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 17, Захаровский — 3, Ширяевский — 4).

Ареал распространения лабораторно подтверждённых больных на административных территориях на 21 сентября таков:

Одесса — 4 741 (дети — 293, медработники — 278)

— 4 741 (дети — 293, медработники — 278) г.Белгород-Днестровский — 254 (дети — 27 медработники — 26);

Измаил — 697 (дети — 65, медработники — 38);

— 697 (дети — 65, медработники — 38); Черноморск — 294 (дети — 21 медработники — 6);

Теплодар — 33 (дети — 4, медработники — 1);

Южный — 113 (дети — 10 медработники — 2);

Ананьевский — 117 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 201 (дети — 18 медработники — 21);

Балтский -182 (дети — 6, медработники — 23);

Березовский -188 (дети — 20 медработники — 15);

Б.-Днестровский район — 202 (дети — 11 медработники -12)

Беляевский — 617 (дети — 61, медработники -35)

Болградский — 983 (дети — 75, медработники — 57)

— 983 (дети — 75, медработники — 57) В.Михайловский — 40 (дети — 6, медработники — 2);

Ивановский — 138 (дети — 8, медработники — 11);

Измаильский — 335 (дети — 26 медработники -11)

Килийский — 118 (дети — 15 медработники — 26);

Кодымский — 58 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 291 (дети — 23 медработники — 27)

Подольский — 571 (дети — 44, медработники -96)

Окнянский — 21 (дети — 1, медработники — 2);

Любашевский — 20 (медработники — 4);

Николаевский — 40 (дети — 2, медработники — 1);

Овидиопольский — 520 (дети — 49, медработники — 23);

Ренийский — 30 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 89 (дети — 5, медработники — 6);

Савранский — 43 (дети — 2, медработники — 4);

Саратский — 265 (дети — 37, медработники — 19);

Тарутинский — 235 (дети — 19 медработники — 14);

Татарбунарский — 132 (дети — 4, медработники — 32)

Захаровский — 15 (медработники — 1);

Ширяевский — 26 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, в Украине за минувшие сутки выявили 2 675 новых случаев заражения коронавирусом, 26 смертельных.