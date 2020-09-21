Одесские железные дороги вновь открыты после изменений в зонировании

В связи с изменением эпидемической ситуации в городах «красной» зоны COVID-19, Укрзализныця возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов была приостановлена.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.

Перевозчик утверждает, что будет открыта продажа проездных документов со станций Измаил, а также Коломыя, Ивано-Франковск, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда, в частности, №№12/11 Одесса – Львов; 108/107 Одесса – Ужгород; 136/135 Одесса – Черновцы; 145/146 Киев – Измаил.

«Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — отметили в Укрзализныце.

Как сообщала Одесса News, с 21 сентября населённых пунктов в Одесской области, которые бы находились в «красной» коронавирусной зоне, нет.