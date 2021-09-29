Укроборонпром представил стратегию развития судостроения

Государственный концерн «Укроборонпром» представил стратегию судостроительной промышленности Украины на период до 2030 года.

Как сообщает Укринформ, стратегия была разработана Укроборонпромом совместно с Ассоциацией судостроителей Украины (АСУ) «Укрсудпром» и для её написания был проведён детальный анализ военного и гражданского судостроения в Украине.

Менеджер проектов управления стратегии и развития ГК «Укроборонпром» Виктор Плахута, представляя стратегию, рассказал, что на сегодняшний день в составе ВМФ Украины насчитывается 18 судов. В соответствии с решением СНБО относительно развития Военно-морских сил Вооружённых сил Украины до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

В стратегии отмечается, что для выполнения этого решения необходимо, в частности, определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сферу судостроения, обеспечить максимальную локализацию производства в рамках совместных проектов с иностранными партнёрами, обновить научно-техническую базу и обеспечить систему дешёвого кредитования под долгосрочные капиталоёмкие и наукоёмкие проекты по судостроению для потребностей ВМС ВСУ.

Для развития гражданского флота в Украине прежде всего нужно обновить парк судов. Всего для удовлетворения внутренних потребностей необходимо построить 240 новых судов.

В Укроборонпроме посчитали, что объёмы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 могут быть увеличены до 30 млн т в год, что потенциально сгенерирует 7 500 новых рабочих мест и ежегодно дополнительно будет приносить 16 470 млн грн в бюджет.

Для достижения таких показателей необходимо принять решение СНБО о мерах по развитию судостроительной промышленности Украины, внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы в соответствии с этим решением, принять решение СНБО о запрете использования судов, произведённых в РФ, и продлить действие закона о господдержке судостроительной промышленности.

Для повышения конкурентоспособности и привлечения инвестиций в отрасль в Укроборонпроме предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузки товары, произведённые за рубежом, которые используют для судостроения. Временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.

В Укроборонопроме считают, что поддержать судостроительную отрасль можно путём направления части чистой прибыли ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) на выполнение инвестиционной программы по закупке судов, привлечения экспортно-кредитного агентства для защиты украинских экспортёров, выравнивания стоимости грузовых перевозок железнодорожным и водным путям и введения прогрессивного стимулирующего налога на эксплуатацию судов старше 30 лет.

Отмечается, что проект Стратегии уже направлен на рассмотрение в аппарат СНБО.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года Государственный концерн «Укроборонпром» подписал соглашение о сотрудничестве с международной группой компаний Babcock International относительно развития Военно-морских сил ВСУ.

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