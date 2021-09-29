Одесская теннисистка Даяна Ястремская в Чикаго сложила оружие перед бельгийкой

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (№72 WTA) со счётом 1:6, 3:6 сложила оружие перед бельгийкой Элизой Мертенс (№18 WTA) во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США).

Как сообщает XSPORT, одесситка смогла оказать сопротивление лишь в первом сете.

«За 1 час 6 минут матча Ястремская оформила один эйс и дважды ошиблась при подаче. В свою очередь, Мертенс сделала два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это была первая официальная встреча теннисисток.

В первом круге турнира в Чикаго Ястремская отправила домой француженку Ализе Корне (7:5, 6:1).

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Элина Свитолина перед ответственными выступлениями в Чикаго посетила Украинский национальный музей в этом городе и встретилась с представителями украинской диаспоры в США.

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