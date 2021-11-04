Украина надеется на получение кредита Великобритании на &1,25 млрд для ВМС

Кабинет министров Украины согласовал проект рамочного соглашения между Украиной и Великобританией на получение кредита для развития Военно-морских сил Украины.

Финансирование в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов планируется привлечь от Британского экспортно-кредитного агентства, пишет USM. Соответствующее распоряжение от 28 октября опубликовано на официальном Правительственном портале.

Отмечается, что за кредитные средства планируется построить 8 кораблей для ВМС Украины. Два из них — на верфях в Великобритании, остальные — с локализацией производства в Украине.

Как сообщала Одесса News, 21 июня в Одессе украинская и британская стороны подписали Меморандум о реализации проектов морского партнерства.

Предполагается, что реализация проектов начнется после заключения Рамочного соглашения между правительствами двух государств на 8 лет.

В марте 2021 года военный атташе посольства Великобритании в Украине Тим Вудз рассказал, что первый катер для ВМС Украины британцы начнут строить в начале 2022 года на верфи Babcock Rosyth в Шотландии.

В феврале 2021 года сообщалось, что ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» собирается строить ракетные катера, разработкой которых занимается британская компания BMT.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.