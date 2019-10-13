Баскетболисты Южненского «Химика» победили «Черкасских Мавп»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

Свою третью победу в сезоне одержал в Южном местный «Химик», победивший команду «Черкасских Мавп» со счётом 91:71, сообщает XSport.

«Южненцы с трудностями начали матч и проиграли с разницей в одно очко первую четверть, не сумев остановить в трёхсекундной зоне Сеада Хаджифейзовича. Во второй 10-минутке черкащане продолжали удерживать соперника в счёте за счёт действий своего тяжёлого форварда, но ближе к большому перерыву «Химик» оторвался на пять очков за счёт игры своих американских легионеров», — говорится в сообщении спортивного издания.

Отмечается, что в третьей четверти «Химику» удалось закрыть Хаджифейзовича, и преимущество в счёте сразу начало расти. Ответом на игру бигмэна черкащан стала игра Эйверила Угба, который в итоге записал на свой счёт впечатляющий дабл-дабл (17 очков + 17 подборов).

В четвёртой четверти «Химик» спокойно довёл дело до победы с разницей в 20 очков.

После этой победы южненская команда набрала 6 очков и догнала сенсационного лидера сезона — «Прометей».



Отмечается также, что в третьем матче игрового дня «Киев-Баскет» обыграл на выезде «Одессу» — 90:51.

Фото и видео: XSport