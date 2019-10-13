В Одессе открыли Водолазную школу

В Одессе на базе национального военного флота создана Водолазная школа — учебное заведение Вооружённых сил Украины, где централизованно будут готовить специалистов всех без исключения водолазных специальностей не только для нужд ВСУ, но и других силовых структур государства.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ на свонй странице в Facebook.

«Проблема укомплектования подготовленным личным составом водолазных квалификаций остро стоит не только перед подразделениями ВСУ, а это — воинские части и подразделения поисково-спасательного, противоподводно-диверсионного и инженерного обеспечения, специального назначения Военно-морских сил, Сил спецопераций, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и других, но и перед правоохранительными органами Украины, когда готовили водолазов на базе ВМС ВСУ», — отметил начальник поисково-спасательной службы Командования МС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

По его словам, из-за потери кафедры водолазных и судоподъ`мных работ Академии ВМС им.Нахимова в результате аннексии Россией Крыма система подготовки водолазных кадров потеряна. Поэтому пришлось возрождать в Одессе водолазную подготовку практически с нуля.

Отмечается, что в открытой Водолазной школе базовый курс подготовки по специальности «водолаз» продлится 8 недель. Обучение включает теоретические и практические занятия с обязательными спусками под воду: каждый слушатель должен отработать под водой более 650 минут. Прич`м до 500 минут должен выполнять задачи на глубине до 20 метров, а 150 минут — во время водолазных спусков до 30 метров.

Курсанты будут стажироваться только на современном водолазном снаряжении и новейших образцах водолазной техники и оборудования.

Среди практических задач курса подготовки также поиск затонувших объектов, их идентификация, подъём на поверхность, ориентирование под водой, тренировки по ведению качественной подводной связи, обследование подводной части корпуса кораблей.