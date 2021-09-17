В Одессе подвели итоги учений Украина-НАТО «Нерушимая устойчивость»

С 13 сентября в Одессе проходили совместные командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая устойчивость» по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе, итоги которых были подведены 17 сентября.

Как сообщает официальный сайт города, в течение недели более 150 представителей различных государственных органов Украины, совета безопасности и обороны Украины, международные эксперты и наблюдатели от НАТО, представители стран-партнёров обсуждали вопросы противодействия гибридным угрозам, включая возможные нападения на критическую инфраструктуру, кибератаки, кампании дезинформации, а также вопросы безопасности на море.

Отмечается, что учения состояли из двух частей — теоретической и практической, когда участники имели возможность закрепить знания, рассматривая определённые сценарии и ситуации.

В мероприятиях, посвящённых завершению учений и подведению итогов приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как отметила Ольга Стефанишин, результаты учений в дальнейшем станут основой соответствующих государственных документов.

Одесса News информировала, как в Практической гавани Одессы проходило показательное корабельное боевое обучение Военно-морских сил по покиданию аварийного корабля.

Фото: «Одесса»

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