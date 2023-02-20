4 одесских борца примут участие в чемпионате Европы

Одесские мастера греко-римской борьбы Владлен Козлюк и Вячеслав Байрактар, а также борцы вольного стиля Семён Радулов и Василий Михайлов примут участие в чемпионате Европы в Загребе (Хорватия).

Об этом сообщает сайт Отделения НОК в Одесской области.

25-летний Владлен Козлюк (тренеры – Игорь Моисеев, Андрей Деркач) и 26-летний Вячеслав Байрактар (тренеры – Георгий Цонков, Юрий Коваль) отобраны на чемпионат Европы по итогам чемпионата Украины и 49-го «Гран-при» , состоявшегося во французской Ницце.

Напоминается, что Владлен («до 97 кг») на обоих турнирах стал победителем, Вячеслав («до 55 кг») выиграл чемпионат Украины, во Франции был вторым, но опередил своего завоевавшего бронзу конкурента Корюна Саградяна.

Для легковеса, который теперь известен не только своей фамилией («Байрактарами», как известно, называются беспилотники турецкого производства), этот чемпионат Европы станет первым в его карьере.

Кроме «классиков», Одесскую область на чемпионате Европы представят и борцы вольного стиля: 34-летний Семён Радулов («до 74 кг», тренеры – Андрей Панаитов, Виталий Петков) и 28-летний Василий Михайлов («до 79 кг», тренеры – Магамед Магдиев, Виталий Петков).

Таким образом, за честь Одесской области на чемпионате Европы в Загребе 17-23 апреля будут бороться четыре спортсмена.

В настоящее время одесские борцы находятся на тренировочном сборе на олимпийской базе в Конче-Заспе.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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