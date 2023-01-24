Одесские спортсмены по греко-римской борьбе успешно выступили во Франции

Одесские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на международном турнире «Гран-при Анри Даглена», проходившем во французской Ницце 22 января.

Об этом сообщает Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Отмечается, что 25-летний одессит Владлен Козлюк (тренеры – Игорь Моисеев, Андрей Деркач) стал победителем международного турнира в категории «до 97 кг», а его земляк 26-летний Вячеслав Байрактар (тренеры – Георгий Цонков, Юрий Коваль) завоевал серебро в категории «до 55 кг» .

«В финале Владлен Козлюк досрочно победил действующего чемпиона Европы среди молодёжи Гиорги Кацанашвили. За 1.28 до финального свистка одессит положил соперника на лопатки и таким образом судья зафиксировал победу на туше. До этого момента Владлен вёл в счёте 5:1, сделав два «переката» в первом периоде», — говорится в сообщении.

В четвертьфинале одесский «классик» досрочно победил француза Луиса Самена (9:1), а в полуфинале одержал верх над литовцем Вилиусом Лауринайтесом (5:3).

Судьба медалей в категории «до 55 кг» определялась по итогам турнира в один круг между четырьмя спортсменами. В первой схватке Вячеслав Байрактар уступил своему соотечественнику Корюну Саградяну (1:5), но затем взял верх над молодым французом Илианом Айнауи (8:1), потом над грузинским борцом Акаки Осиашвили. В итоге три борца – два украинца и грузин – имели в активе по 2 победы по итогам турнира. По дополнительным показателям серебряным призёром стал Вячеслав Байрактар, а Корюн Саградян завоевал бронзу.

Всего на «Гран-при Анри Даглена-2023» сборная Украины завоевала 15 медалей (4 золотые, 6 серебряных, 5 бронзовых). Среди победителей и олимпийский чемпион Жан Беленюк, продолжающий спортивную карьеру.

Этот турнир был одним из отборочных чемпионата Европы, который состоится в Загребе 17-23 апреля.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года воспитанница Одесской СДЮСШОР «Льдинка» Анастасия Васильченко завоевала бронзовую медаль на турнире Edusport Trophy 2023 в румынском Отопене.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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