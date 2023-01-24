В Анкарі на «ура» пройшов кінопоказ «Щедрика», знятого за сценарієм одеситки

В Анкарі відбувся показ історичної драми «Щедрик», знятого за сценарієм одеської письменниці Оксани Присяжнюк (Ксенії Заставської).

Як повідомляє Укрінформ, кінопоказ відвідали представники іноземних дипустанов, акредитованих в Туреччині, міжнародних організацій, українські дипломати, представники української діаспори в Анкарі та громадяни Туреччини.

«Цей фільм про те, що саме сьогодні відбувається в Україні. Це віддзеркалення. Дуже важливо, щоб ми навіть за кордоном трималися України. Через такі фільми, через такі презентації ми розуміємо, наскільки важливо триматися єдносно, всією громадою і з нашими друзями. Війна ведеться на винищення українського народу, його ідентичності, історії, спотворення реальності. Сьогодні ми тут дивимося це кіно, підтримуємо нашу культуру, а наші хлопці на фронті захищають цю культуру своїм життям», – сказав перед показом фільму Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

Як зазначила голова Української спілки в Анкарі Юлія Білецька, дату показу було обрано не випадково, – у ніч на 23 січня 1921 року автора «Щедрика», видатного українського композитора Миколу Леонтовича вбили більшовики.

«Це вбивство – тільки один приклад з мільйонів знищених українців, і спочатку радянською, а тепер – російською владою. Вони були знищені тільки за те, що не відреклися своєї культури та ідентичності. Але історія дуже часто повторюється. 24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Знову наша держава виборює право на незалежність, на свою власну долю на фронті й тут – засобами культурної дипломатії», – сказала вона.

Лідерка української громади Анкари подякувала асоціації «Дивись українське» та її очільнику Андрію Різолю, Посольству України в Туреччині та культурному центру «Нергіз» за сприяння в показі фільму «Щедрик».

У коментарі агентству Юлія Білецька зазначила, що показ відбувався з англійськими та турецькими субтитрами.

«Показ відвідали дуже багато представників дипломатичних установ з різних країн, прийшли наші турецькі друзі. Сподіваюся, що для них цей фільм буде своєрідним поясненням, чому Росія намагається знищити всіх українців, українську культуру, намагається винищити просто вщент», – сказала голова Української спілки в Анкарі.

Перед демонстрацією фільму до глядачів звернулася режисерка фільму Олеся Моргунець-Ісаєнко.

«Сподіваюся, що цей фільм дасть відповіді на питання та розуміння того, що ця російська агресія проти українців триває вже довгий час та насправді є геноцидом українського народу. Я бажаю вам гарного перегляду та вдячна, що ви з нами, підтримуєте Україну», – звернулася вона до присутніх із закликом допомагати та підтримувати Україну.

Після показу глядачі не стримували сліз та емоцій.

«Фільм показує культуру нашої країни, той біль та те, через що пройшли люди протягом тривалого періоду часу, і торкається самого серця», – поділилася враженнями представниця української діаспори в Анкарі Ольга Ємець.

Як повідомляла Одесса News, касові збори двох вікендів прокату фільму «Щедрик» за сценарієм Ксенії Заставської становлять 3 562 641 грн. Другий тиждень показів побив рекорд першого вікенду. Українські кінотеатри вже відвідали 26 864 глядачі.

Фото: Ольга Будник

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