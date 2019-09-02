Василий Ломаченко прилетел из Лондона в Одессу

Сегодня ночью в Одессу прилетел боксёр Василий Ломаченко, одержавший победу над английским боксёром и защитивший два своих чемпионских пояса в лёгком весе по версии WBA и WBO, а также завоевавший вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Об этом сообщает 048.ua.

Чемпиона и его отца, тренера Анатолия Ломаченко, встречало не большое количество одесситов, пресс-секретарь пояснила, что встреча с фанатами не была запланирована, говорится в сообщении.

Пообщавшись с журналистами, украинский чемпион отправился со своим отцом домой — в Белгород-Днестровский.

В аэропорту встречали боксера Василия Ломаченко Боксер Василий Ломаченко привез домой три чемпионских пояса Geplaatst door 048.ua — сайт города Одессы op Zondag 1 september 2019

Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко оценил свой бой с англичанином Люком Кэмпбеллом на 7 из 10, сказал что допускал ошибки и что мог выступить лучше, но в принципе бой прошёл по плану. Следующий бой Василий планирует провести с чемпионом мира по версии IBF. Именно этого пояса в его копилке не хватает, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Этот пояс есть у боксёра из Ганы Ричарда Комми, который 14 декабря проведёт обязательную встречу с боксёром из Гондураса Теофимо Лопесом. С победителем этой встречи и сразится Василий Ломаченко.

Фото и видео: 048. ua