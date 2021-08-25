Поможет ли борщ одесситке Свитолиной победить в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Чикаго (США).

Об этом сообщает XSPORT.

На старте турнира одесситка победила Клару Бюрель (Франция), которая в третьем сете из-за травмы отказалась от продолжения матча — 5:7, 6:1, 2:0.

«Свитолина в тяжёлом противостоянии проиграла первый сет (5:7), легко выиграла во втором (6:1) и вела в третьем (2:0). Матч продлился 93 минуты, в течение которых украинка дважды подала навылет против одного раза у соперницы. При этом, у украинки зафиксировано три двойные ошибки, тогда как у Бюрель две. Также Свитолина реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов против 4 из 10 у француженки», — говорится в сообщении.

В следующем раунде шестая «ракетка» мира Элина Свитолина играет против другой француженки — Фионы Ферро. Поединок уже начался. Однако, его приостановили при счёте 4:4 в первом сете из-за наступления темноты.

Элина нашла в Чикаго украинский ресторан, в котором смогла насладиться любимым блюдом — борщом.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина поздравила одесситов с Днём независимости Украины.

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