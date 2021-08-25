Одесский театр Музкомедии субботним вечером приглашает на «Марицу»

Зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» считается самым «венгерским» произведением автора. Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей.

Увидев свет в 1924 году на сцене театра Ан дер Вин, оперетта имела огромный успех. Её цыганско-венгерская романтичность и яркость никого не оставили равнодушным.

На сцене Одесского театра Музкомедии им.М.Водяного «Марица» ставилась в 1949, 1976 и 1994 годах. В разные годы в этой постановке были заняты лучшие артисты: Е.Дембская, Е.Гловацкая, М.Дёмина, И.Иванова, В.Фролова, Н.Завгородняя, М.Водяной, Ю.Дынов, Н.Удод, В.Фролов, Н.Завгородний.

«Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами молодых талантливых артистов.

Цена билета от 50 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 28 августа, суббота, 18:30.

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