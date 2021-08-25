В одесском парке им. Т.Г. Шевченко открыли аллею Великого Кобзаря

В День Независимости Украины в одесском парке культуры и отдыха им.Т.Г. Шевченко состоялось открытие аллеи Великого Кобзаря.

Как сообщает официальный сайт города, первыми Аллею Тараса Шевченко посетили Одесский городской голова Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

«Отныне, прогуливаясь в парке под кронами деревьев, можно знакомиться с поэзией Тараса Шевченко. При этом стихи воспроизведены в том виде, в каком вышли из-под пера автора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в вечернее время цитаты из произведений Великого Кобзаря будут доступны к прочтению, поскольку в конструкции со стихами вмонтирована светодиодная лента.

Также в парке появился ещё один фонтан с подсветкой и металлический куб, на котором на разных языках вырезано слово «Украина». Вечером с помощью света надписи проецируются на асфальт.

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Фото: «Одесса»

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