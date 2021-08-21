На Греческой площади в Одессе продолжается благоустройство

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета продолжает системную работу по благоустройству пешеходного центра Одессы.

Как передаёт корреспондент Одесса News, днями совместно с урбанистами и представителями общественных организаций завершилось обустройство пространства на части Греческой площади, где появились современные скамейки, теневики, зелёные насаждения.

По словам вице-мэра Дмитрия Жемана, проект призван сделать Греческую площадь более привлекательной и функциональной.

«Большое пространство в сердце города оказалось совершенно пустым и неуютным. Совместно с урбанистами и общественниками был разработан и реализован проект, благодаря которому теперь на Греческой площади можно укрыться от зноя, отдохнуть, провести встречу», — отметил Дмитрий Жеман.

Реализация проекта была проведена за внебюджетные средства.

Отмечается, что продолжением благоустройства Греческой площади станет капитальный ремонт фонтанов, запланированный на 2022 год.

По словам нашего корреспондента. «каждый раз убеждаешься, что когда кто-то делает что-то нормальное, всегда найдётся какой-нибудь урод».

Как сообщала Одесса News, в Одессе планируют открыть к 1 сентября Центр детского творчества на улице Комарова.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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