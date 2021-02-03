На Деволановском спуске в Одессе обвалился дом: к счастью, обошлось без жертв

Заброшенный дом №11 на Деволановском спуске обвалился 3 февраля.

Об этом передаёт наш корреспондент.

Рядом с домом расположены недавно отреставрированные мост Коцебу и лестница от него на спуск, пострадавшая вместе с фонарём во время обрушения стены.

На сегодняшней сессии Одесского горсовета обвал дома стал темой для обсуждения, во время которого заммэра Михаил Кучукпроинформировал, что дом (бывший корпус завода «Эпсилон») принадлежит гражданину Греции Иоаннису Драгнису. Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что в течение пяти лет пытался договориться с собственником о реставрации, но безуспешно, поэтому теперь городской голова распорядился обращаться в суд с иском о лишении владельца права собственности, не дожидаясь его ответа.

Наш корреспондент застал работающих в районе обвала сотрудников КП «Городские дороги» и ГСЧС. На вопросы корреспондента отвечать отказались, посылая в пресс-службу.

Заместитель Труханова по вопросам деятельности исполнительных органов Дмитрий Жеман дал разъяснение, что, кроме грека, собственником развалившегося дома является одесское ООО «Арнеп».

«Обрушение стало результатом халатного отношения владельцев дома к своему имуществу», — отметили чиновники.

Жеман также заявил, что в ближайшее время планируется начать восстановление и усиление стены, что впоследствии позволит ей выполнять подпорные функции. Кроме того, планируется произвести водоотвод от фундамента дома, ремонт перекрытий, кровли и дымоходов.

Одесса News информировала о проведении капитального ремонта Деволановского спуска.

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Фото: Одесса News/Александр Александров