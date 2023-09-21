Президент Украины встретился в Нью-Йорке с Премьер-министрами Албании и Израиля

В Нью-Йорке, где проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху и Премьер-министром Республики Албания Эди Рамой.

О встречах сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что лидеры Украины и Израиля подробно обсудили ряд важных двусторонних вопросов, включая сотрудничество в области гражданской обороны и защиты человеческих жизней.

Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ситуации на фронте и воздушных ударах, в частности, с использованием дронов иранского производства, которые Россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре. Президент Украины выразил обеспокоенность всё более тесным военным сотрудничеством России и Ирана.

Глава Украинского государства пригласил Израиль поддержать Украинскую формулу мира. В этом контексте Владимир Зеленский рассказал о подготовке Глобального саммита мира.

На встрече с лидером Албании, которая председательствует в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций в течение сентября текущего года, Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил вклад Албании в противодействие полномасштабной российской агрессии, в частности, в рамках непостоянного членства страны в Совете Безопасности ООН, выразил благодарность за последовательную позицию Албании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за решение албанского правительства о предоставлении практической помощи нашей стране.

Зеленский проинформировал Премьер-министра Албании о ситуации на поле боя и рассказал о вызовах, связанных с минированием огромных территорий. Стороны обсудили помощь балканских стран в восстановлении и реконструкции Украины.

В ходе переговоров лидеры подписали Совместную декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины. В документе Албания фиксирует поддержку нашей страны на пути к НАТО, а также своё намерение продолжать всестороннее содействие Украине в борьбе за полное восстановление территориальной целостности. Республика Албания подтвердила готовность к оказанию нашему государству политической, военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки в рамках двустороннего и международного сотрудничества.

Одесса News информировала о встречах Владимира Зеленского 19 сентября с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и Президентом Республики Кения Уильямом Руто, обсудивших необходимость возобновления функционирования «зернового коридора» в Чёрном море для обеспечения мировой продовольственной безопасности, создания зерновых хабов в Африке, а также о переговорах Зеленского с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy