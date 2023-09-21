В энергосистеме Украины после ночной ракетной атаки есть повреждения

В четверг, 21 сентября, есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах из-за последствий вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает в Facebook Укрэнерго.

Отмечается частичное обесточивание в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

«Идёт восстановление питания потребителей. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову».

Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остаётся 398 населённых пунктов, — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. По мнению Укрэнерго, сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры. Помимо последствий ракетной атаки утром есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Сумской областей.

Одесса News информировала, что 21 сентября около 3.40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолётов стратегической авиации Т-95мс, уничтожены 36 ракет.

Инфографика: Укрэнерго

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