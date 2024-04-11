4 погибших, 14 пострадавших — результаты обстрела Одессы оккупантами 10 апреля

Количество пострадавших в результате российской атаки баллистическими ракетами по Одесскому району вечером 10 апреля составило 14.

Об этом проинформировали силы обороны юга Украины в Telegram.

«По данным следствия, 10 апреля около 18.20 вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка, ещё 14 – получили ранения, они госпитализированы», – рассказали в областной прокуратуре в Facebook.

По словам главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, пятеро – в состоянии средней тяжести, еще пять человек имеют лёгкие ранения.

«Среди пострадавших также четырёхлетняя девочка, у неё осколочное ранение спинки и контузия. Она в больнице под наблюдением медиков», – написал Кипер в Telegram.

Как указали украинские военные, жертвами двойного ракетного удара оккупантов стали люди, которые в машинах и пешком направлялись в конце рабочего дня домой.

«На повреждённой АЗС до сих пор пылает пожар, побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома», – резюмировали Силы обороны юга Украины.

Утром 10 апреля оккупанты также несколько раз били по Одесской области, попав по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Кипер сообщал о двух пострадавших работниках транспортного предприятия. «Укрзалізниця» в Facebook уточнила, что пострадали железнодорожники.

«День был очень сложным для нашего региона. 7 воздушных тревог. 7 вражеских обстрелов, повредивших энергетические и транспортные объекты. Но главное – они унесли жизни наших людей. Мирные люди. Вот так россияне приветствуют Одессу. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Быстрейшего выздоровления раненым!», — написал мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

Фото: Силы обороны юга Украины

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