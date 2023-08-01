Украина получила две гаубицы САУ Zuzana 2 словацкого производства

Украине передали первые самоходные артиллерийские установки производства Словакии Zuzana 2. Их производство профинансировали три страны ЕС – Германия, Дания и Норвегия.

Об этом 1 августа в Twitter заявил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

«Помощь Украине – это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям», – говорится в заявлении Одора.

Издание Dennik N 31 июля уточняло, что эти две САУ Zuzana 2 – первые из 16 гаубиц, за производство которых вместе платят ФРГ, Дания и Норвегия.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, ещё две – в октябре, седьмую – в ноябре, восьмую – в январе 2023 года.

6 октября прошлого года стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для ВСУ. Предполагалось, что на средства трёх стран создадут 16 самоходных гаубиц. В январе 2023 года в минобороны Словакии сообщили, что Украина хочет купить ещё 11 САУ Zuzana 2.

Инфографика: Укринформ

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