В Одесском Горсаду талантливые вокалисты исполнят зарубежные хиты

Онлайн-марафон в поддержку Вооружённых Сил Украины выходит в офлайн.

Одесский муниципальный театр им. А. Салика и музыкальная волонтёрская инициатива «Творческая сила» начинают музыкальный марафон «Просто неба».

В воскресенье, 12 июня, в 17:00 в ротонде Городского сада талантливые вокалисты Одесского муниципального театра и музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила» исполнят зарубежные хиты для одесситов и гостей города.

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