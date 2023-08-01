Со сцены Одесского оперного театра зазвучит величественная органная музыка

Величественная органная музыка и совершенный вокал снова зазвучат в концерте органной музыки, который состоится 5 августа со сцены Одесского национального академического театра оперы и балета.
Исполнитель – австрийский органист Йоханнес Эбенбауэр, солистка Сюзанна Курц.
В ходе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов.
Концерт состоится при поддержке Почётного консульства Австрии в Одессе, представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе и дипломатического Клуба Одессы.
Приходите к 16 часам.
Стоимость билетов от 320 гривен. Их можно купить здесь.
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