Одесский оперный в день святого Николая покажет балет «Щелкунчик»

Первая постановка балета «Щелкунчик» в Одесском театре оперы и балета состоялась в 1950 году.

Пётр Ильич Чайковский по праву считается великим реформатором балетной музыки. Именно он привнёс в классическую интерпретацию балета новую динамику, сквозное развитие музыкальных тем и образов. Эти художественные принципы нашли своё яркое отражение в рождественской сказке «Щелкунчик», написанной по заказу директора императорских театров Ивана Всеволожского.

В основу либретто спектакля была положена повесть Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» в переводе Александра Дюма-отца. Сюжет балета определил Иван Всеволожский, автором программы и хореографии стал Мариус Петипа.

В репертуаре Одесского театра «Щелкунчик» появился в хореографическом прочтении Вахтанга Вронского. Позже балетмейстеры Игорь Чернышев (1969), Наталья Рыженко (1985), Владимир Трощено (2008) предлагали свои оригинальные версии балета, учитывая опыт предшественников, но ориентируясь на собственное понимание музыки Чайковского, личные эстетические наклонности и требования времени.

Путь хореографов к пониманию музыки «Щелкунчика» оказался долгим. Партитура этого балета остаётся невероятно привлекательной и для балетного театра XXI века.

Цена билетов от 50 до 610 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите 19 декабря, в субботу, в 18:30.