В Одессе открылась выставка картин, рушащая миф о городе юмора

В Одессе проходит выставка, предлагающая переосмыслить местный «миф» о городе юмора и шуток и определить новые концепты туристической дестинации.

Об этом Укринформу сообщила одна из кураторов выставки «Метафизика. Остров» Оксана Довгополова.

«Одесский миф, активно используемый в туристическом предложении, эксплуатирует преимущественно образ «города юмора», шуток, моря, бандитского шарма и «колорита». Почему бы и нет? Это хорошо работает и привлекает тех, кто хочет отдохнуть, на пару дней отбросить жизненные заботы. Но больше чем на пару дней такой радости не хватает. Поэтому Одесса в последние годы предлагает погружение в серьёзные фестивали – от классической музыки до кино. Поиск именно такой «другой», не балаганной Одессы, мы вместе с кураторами Наталкой Ревко и Катериной Семенюк предлагаем на выставке «Метафизика. Остров», – сказала Довгополова.

По её словам, ценители одесских пейзажей познакомятся здесь с работами местных художников 60-70-х годов ХХ ст., видевших город не таким, каким его воспринимает курортный турист.

«Где-то они (представленные на выставке работы – ред.) вас удивят, где-то подтолкнут улыбнуться или узнать звук или запах города. Мы уверены, что важно не изобретать новые мифы, а добавлять новые смыслы в то, что хорошо понятно и знакомо», – добавила куратор выставки.

Увидеть экспозицию можно бесплатно до 27 ноября в галерее современного искусства на Лидерсовском бульваре, 5. Выставка работает с учётом карантинных ограничений со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.

Организаторы выставки – платформа культуры памяти «Прошлое/Будущее/Искусство», forumZFD и галерея современного искусства NT-Art. На выставке представлены работы по коллекции Анатолия Дымчука.

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