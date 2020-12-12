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Институт Pantone назвал два главных цвета наступающего года

Институт цвета Pantone назвал сразу два цвета 2021 года — яркий жёлтый (Illuminating) и серый (Ultimate Gray).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Института.

«Практичный и твёрдый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощают силу и позитив», — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора Pantone Color Institute Леатрис Эйсман, сочетание серого и ярко жёлтого передаёт позитивный настрой, который поддерживает силу духа.

«Практическая и прочная, но в то же время тёплая и оптимистичная композиция даёт нам устойчивость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя вдохновлёнными и возвышенными. Это очень важно для человеческого духа», — отметила она.

Кстати. Pantone — разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов и тому подобное.

В 2020-м цветом года по версии Pantone был классический синий (Classic Blue) — символ постоянства и доверия, на которое можно положиться.

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