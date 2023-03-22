Одесская прокуратура начала расследование ракетной атаки россиян на Одессу 21 марта

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, вчера, 21 марта, около 19.50 российские военные, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, нанесли ракетный удар по одному из районов Одессы, в результате которого повреждены крыша и межэтажные перекрытия трёхэтажного здания общежития на территории Свято-Иверского мужского монастыря, выбиты стёкла в нескольких близлежащих домах и монастыре.

По предварительным данным, три человека получили травмы, один из них госпитализирован.

Отмечается, что на местах происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, фиксирующие очередное военное преступление России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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