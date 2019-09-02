Зачем Зеленский сегодня собирал руководство Рады, Кабмина и силовиков

Президент Владимир Зеленский в понедельник. 2 сентября, встретился с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас в Украине сложилась уникальная ситуация, когда есть политическая воля и возможности, чтобы воплотить все необходимые реформы.

«Сейчас у нас уникальная ситуация, действительно уникальный шанс провести все необходимые реформы. И я очень этого хочу. У нас для этого есть всё: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, есть настроенное работать правительство и Премьер-министр. У нас нет сегодня только одного – времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодняшняя встреча станет публичным моментом отсчета, будут очерчены приоритеты, поставлены задачи и сроки их выполнения.

«Мы прекрасно знаем: чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Будем честными: 28 лет она работала довольно гибридно. Фактически это была система сдерживания аппетитов и «хотелок» различных политических сил. У нас было не пропорциональное правительство, а банальное распределение портфелей в коалиции, между партиями. Такие «политические договорняки», – напомнил Владимир Зеленский.

«К чему всё это привело? Реформы либо проваливались, либо запускались, как витрина: громко, пафосно, в фейсбуке, а дальше всё тихонько спускалось на тормозах. В конце концов, все ветви власти были, как лебедь, рак и щука, от чего наша страна в лучшем случае просто стояла на месте», – констатировал Президент.

Зеленский во время встречи очертил основные задачи, которые должна решить его команда.

В реформировании судебной ветви власти украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел в отношении топ-коррупционеров», – отметил Владимир Зеленский, подчеркнув необходимость проведения очистки судов и оперативного замещения более 2 тысяч вакансий судей.

Отдельно Глава государства акцентировал внимание на ликвидации до 1 января масштабных коррупционных схем в некоторых органах государственной власти — Госгеокадастре, Госгеонедрах, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции (Государственная природоохранная служба), Укртрансбезопасности, Укравтодоре.

Среди приоритетов Президента — развитие мощной и боеспособной армии; внесение до 15 сентября в парламент проекта государственного бюджета на 2020 год; до 1 октября — законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отмене моратория на продажу земли; завершение процесса децентрализации (внесение изменений в Конституцию о передаче реальной власти, финансов и ресурсов на места), другие неотложные вопросы развития Украины.

Фото: пресс-служба Президента Украины