Як правильно підібрати меблі для різних приміщень

Багато людей при виборі меблів не можуть визначитися з її вибором. І річ тут зовсім не в її широкому асортименті. Покупці не можуть зрозуміти, який варіант зможе точно вписатися в інтер’єр приміщення і зробити його практичним.

Наша стаття допоможе підібрати меблі для дитячої, спальні, вітальні та передпокою.

Дитяча кімната

Оформляючи кімнату дитини, хочеться якнайкраще її обставити. Але це не привід купувати величезний стіл, великий шкіряний диван та шафу на всю стіну. Вибирати та розставляти меблі в дитячій потрібно так, щоб у дитини було достатньо вільного простору для ігор.

Важливим моментом є вибір висоти столу або дивана. Потрібно враховувати зростання вашого чада. Низький стіл – викривлення хребта у майбутньому. За найвищий – дискомфорт під час занять за ним.

Колір меблів також відіграє не останню роль при виборі меблів для дитячих. Малята віддадуть перевагу кімнаті з яскравими відтінками, підлітки ж більше віддають перевагу однотонним кольорам у спокійних тонах.

Спальня

І в дитячу, і в спальню потрібно купувати зручні ліжка, правильні столи та місткі шафи. Якщо дитяча кімната – місце для розваг та занять дитини, то спальня – відпочинок та розслаблення для батьків. Головний інтер’єр спальної кімнати – ліжко. Вона допомагає розслабитися, відпочити та набратися нових сил. Саме тому ліжко для спальні має бути міцним, якісним, безшумним і з наявністю додаткових ящиків для зберігання.

Вітальня

Розгулятися своїй фантазії та дати волю своїм мріям потрібно у вітальні. Саме вітальня збирає як кілька друзів, так і цілі компанії. Тому меблі у вітальні повинні бути: місткими, функціональними, практичними, що вписуються в стиль будинку або квартири.

Передпокій

Обличчям вашої квартири чи будинку є передпокій. Незважаючи на свої невеликі габарити, вона має бути компактною та функціональною. Мінімальним набором для передпокою є дзеркало, взуття, вішалка, місце для зберігання дрібниць.

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