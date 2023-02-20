Сегодня начало Масленицы

20 февраля начинается Масленица, или Сыропустная неделя — последняя неделя перед Великим постом.

Название «Масленица» связана с тем, что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные продукты, зато молочные — молоко, масло, сметану, а также яйца ещё можно было употреблять.

Известно, что Масленицу праздновали в Украине ещё в дохристианские времена, и она была посвящена почитанию Солнца.

С введением христианства все языческие обычаи постепенно искоренялись, однако традиция праздновать Масленицу осталась.

Последняя неделя мясоеда имела несколько названий — Масница, Сыропустная неделя, Загальница, Ножковое заговенье, Колодий и тому подобное. Основной обрядовой едой Масницы у украинцев были вареники с творогом, которые подавались к столу с маслом или сметаной. Пекли также гречневые блины, заправленные смальцем.

Масленица считалась женским праздником, хотя участие в нём могли принимать и мужчины. В это время широко практиковались “погостини”. Женщины, собравшись в группы, отмечали в понедельник «начало Масленицы».

В предыдущие годы в Одессе устраивались массовые праздничные гуляния, приуроченные Масленице, однако теперь, в связи с вражеским вторжением, их ограничили.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod