25 декабря Одесса отмечает Рождество по западному обряду

Почти весь христианский мир, а это более миллиарда человек празднует сегодня Рождество Христово.

Отмечают этот один из главных христианских праздников и одесские римо-католики, часть православных и представители большинства протестантских деноминаций.

Сегодня в храмах соответствующих конфессий и возле них установлены вертепы и проходят праздничные мессы.

Первая праздничная месса в одесском римо-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, что на Екатерининской, начнётся в 9 утра. Она традиционно пройдёт на русском, польском и украинском языках. После мессы прихожане причастятся.

Одесские немцы, а их, по данным переписи 2001 года, в области проживает 3 778, а в Одессе — 943.преимущественно лютеране. Накануне вечером, 24 декабря, члены общины собирались в церкви, где священник произнёс проповедь, а сегодня они соберутся в кафедральном соборе Святого Павла Немецкой евангелическо-лютеранской церкви на Новосельского. Возле кирхи до 27 декабря пройдёт рождественская ярмарка, где можно отведать жаренных на углях колбасок и глинтвейна.

Члены организации «Немецкая молодёжь в Одесском регионе» накануне праздника осуществили тематический проект «Рождественский штоллен» (национальное немецкое рождественское блюдо, — ред.), провели мастер-класс по его приготовлению.

25 декабря в 16:00 и 19:00 лучшие рождественские хиты, неповторимое настроение и тёплые эмоции подарит исполнение оркестра Hardy на сцене одесского Театра на Чайной. Сегодня в 17 часов в Муниципальном театре (ул. Приморская, 59) состоится благотворительный Рождественский концерт, а завтра, 26 декабря, в 12:00 Рождественский концерт в Соборе Святого Павла (Кирха).

Редакция Одесса News поздравляет с Рождеством Христовым и желает, чтобы в новом году было больше поводов для улыбок, счастья и уверенности в будущем.