Нидерланды охватил рождественский ажиотаж

В Нидерландах местные жители и туристы заполонили рождественские ярмарки.

Об этом сообщает Укринформ.

«На Королевской ярмарке в Гааге люди скупают новогодние украшения и подарки. Возле палатки с Санта-Клауом взрослые и дети выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться и подержать деда за бороду, загадывая желание. Всюду продают вкусности, наливают глинтвейн и горячий шоколад», — говорится в сообщении.

В магазинах в центре города отмечаются длинные очереди. Велосипедистам запретили ездить велодорожкой на центральной улице, чтобы освободить место для пешеходов.

Предрождественский ажиотаж царит и в Амстердаме, Роттердаме и других городах страны.

Как сообщала Одесса News, королева Великобритании Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж поддержали инициативу Королевского британского региона «Вместе на Рождество», приготовив рождественский пудинг, а глава правительства Великобритании Борис Джонсон во время своего визита на базу НАТО в Эстонии собственноручно подавал рождественский обед военным.

Фото: Укринформ