В Нидерландах убытки от новогодних гуляний оценили в €15 миллионов

В Нидерландах страховые агенты подсчитали убытки после празднования Нового года.

Они составляют не менее 15 млн евро, сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«По предварительной оценке страховщиков, во время новогоднего празднования был нанесён ущерб автомобилям и домам минимум на 15 млн евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарная служба получила в целом 4340 сообщений, что на 118 больше, чем в предыдущем году.

Особое внимание во время нынешнего празднования было уделено Гааге, где проходили акции протеста из-за запрета традиционного новогоднего костра. Люди разводили костры прямо на улице, в результате чего 31 декабря произошло 33 пожара — на пять больше, чем в прошлом году, о чём сообщала Одесса News.