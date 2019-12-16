В Одессе вовсю продают деревья к Новому году

Стихийные рынки по продаже новогодних деревьев заработали в Одессе.

Как сообщает «Думская», один из таких базарчиков находится на углу улиц Генерала Петрова и Ивана и Юрия Лип. Здесь торгуют сосенками, выращенными в Великодолинском лесничестве, что недалеко от Одессы.

«Цены с прошлого года почти не изменились. Зелёные красавицы стоят в зависимости от размера от 200 до 600 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здесь же можно купить ёлки, собранные из ветвей пихты. Самые маленькие, высотой до полуметра, стоят 50 гривен, полутораметровые — до 250.

Хозяин точки утверждает, что, несмотря на дороговизну, отбоя от покупателей нет, а отсутствие чипов объясняет, что они крепятся сразу после рубки, а при транспортировке отрываются.

Как сообщала Одесса News, государственные лесхозы Одесской области начали реализацию новогодних ёлок ещё в ноябре. Ёлки маркируются специальными самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками, на которых указан номер и штрихкод, внесённый в Систему электронного учёта древесины.

Фото: Думская