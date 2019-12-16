За символику СССР житель Одесчины заплатил более 14 тысяч гривен и получил год условно

К году условно приговорил Измаильский горрайонный суд Одесской области жителя села Матроска, который 9 мая попался с символикой бывшего СССР.

Об этом приговоре пишет Бессарабия Inform.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины — «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая этого года он прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг красного цвета, на котором были изображены пятиконечная звезда, серп и молот, а также присутствовала надпись на русском языке «Отечественная война», георгиевскую ленточку. С этой символикой гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции.

За георгиевскую ленту на мужчину составили протокол по ст.173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за флаг открыли уголовное производство по ч.1 ст.4361 Уголовного кодекса Украины.

Суд счёл, что данный флаг согласно ст.1 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Учитывая, что обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, суд вынес решение о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год условно без конфискации имущества.

Также мужчину обязали оплатить расходы по делу, связанные с проведением экспертиз, которые обошлись ему в 14130 грн. 00 коп.

Фото Бессарабия Inform