В Одесской области освятили новый храм

15 декабря митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение новопостроенного храма в честь Рождества Христова в пгт Великодолинское (станция Аккаржа).

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

«У входа в храм под колокольный звон Владыку Митрополита встречали многочисленные прихожане», — говорится в сообщении.

Митрополит Агафангел совершил Великое освящение Рождественского храма. В основание Престола были положены святые мощи мучеников, а стены храма были помазаны святым Миром и окроплены святой водой. Затем митрополит совершил Божественную литургию в новоосвящённом храме и наградил церковными наградами и архипастырскими грамотами благодетелей и ктиторов храма, а также поздравил прихожан с его открытием.





Как сообщала Одесса News, 1 декабря митрополит Одесский и Измаильский освятил Свято-Рождество-Богородичный храм в селе Бараново Ивановского района Одесской области.

Фото и видео: Православная Одесса