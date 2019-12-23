Королева Британии готовила рождественский пудинг, а глава правительства угощал обедом

Четыре поколения британской королевской семьи объединились, чтобы приготовить рождественский пудинг.

Об этом сообщает Kensingtonroyal в Инстаграм, пишет Укринформ.

Так Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж поддержали инициативу Королевского британского региона «Вместе на Рождество».

А глава британского правительства Борис Джонсон во время своего визита на базу НАТО в Эстонии собственноручно подавал рождественский обед военным.

Как сообщает BBC, на военной базе Тапа вблизи Таллинна Джонсон пожелал военным счастливого Рождества. 850 британских военных, базирующихся там, представляют крупнейший контингент Великобритании в Европе.

«То, что вы делаете, невероятно важно, потому что вы обеспечиваете, чтобы все в нашей стране могли праздновать Рождество в спокойствии и безопасности, — это то, ради чего вы здесь. То, что вы делаете, — доказательство того, что НАТО работает и что НАТО является альянсом, миссии которого ответственно выполняет наша страна», — подчеркнул Джонсон.