Известный журналист Дмитрий Комаров снимает в Одесской области «Мир наизнанку»

Известный журналист Дмитрий Комаров посетил Измаильский и Болградский районы Одесской области, где он собирает новые сюжеты для телепроекта «Мир наизнанку».

Как сообщает председатель Криничненского сельсовета Степан Великов, известный журналист, путешественник, автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вместе со своей съёмочной группой снимал красоту и быт Бессарабского края.

«Очень приятно, что о традициях Криничного узнает вся страна, что о нашей культуре будут говорить миллионы людей», — написал Великов.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Дмитрий Комаров снимал программу «Мир наизнанку» в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Фото: Степан Великов/Facebook, 1+1

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